Poginuo bivši košarkaš Partizana (33), brat mu postao slavan uz Jokića

Bivši košarkaš Partizana i još nekoliko drugih klubova, Dru Gordon, tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u svojoj 33. godini, prenosi poznati novinar Šams Čarnija.

Gordon je dobro poznat ljubiteljima košarke na ovim prostorima, naročito zbog svoje sezone 2012/2013. u dresu Partizana. Klub je napustio u martu 2013. godine kada je prešao u italijanski Dinamo Sasari. Nakon epizode u Italiji, Gordon se vratio u Sjedinjene Američke Države, gde je kratko nastupao za Filadelfiju, odigravši samo devet utakmica. Potom se ponovo vratio u Evropu, gde je igrao u Litvaniji, Rusiji i Poljskoj. Drew Gordon has passed away in a car accident