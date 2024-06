Bravo devojke: Srbija pokazala da ima svetlu budućnost i ostvarila važnu pobedu!

Aleksandra Uzelac i Katarina Lazović predvodile su naš tim Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije upisala je tek drugu pobedu u sedam mečeva Lige nacija savladavši Kanadu sa 3:1 (25:22, 21:25, 26:24, 25:20).

Podmlađeni tim Đovanija Gvidetija je na planu samopouzdanja upisao i više nego bitno slavlje i tako otežao posao sastavu koji juri plasman na Olimpijske igre. Naše devojke makar o tome ne moraju da brinu. Aleksandra Uzelac i Katarina Lazović su osvojile 19 odnosno 18 poena, uz sjajnu igru organizatorke Slađane Mirković. Srbiju do kraja turnira očekuje meč protiv Bugarske, a zatim i poslednja četiri meča u periodu od 12. do 16. juna. Do sada je osvojeno šest bodova.