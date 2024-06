Košarkaši Zvezde poveli protiv Partizana u finalnoj seriji Superlige Srbije

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan 89:88 u prvoj utakmici finala plej-ofa Superlige Srbije.

Imala je Zvezda krajem prve četvrtine prednost 29:19, ali je Partizan preokrenuo i na kraju poluvremena stigao do 52:51. Sredinom treće četvrtine Zvezda je vodila 71:62. Partizan je u četvrtoj četvrtini nadoknadio prednost i stigao do izjednačenja 83:83, posle kog se igralo koš za koš sve do kraja. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Dejan Davidovac sa 23, dok je Jago dos Santos postigao 18 poena. U redovima Partizana istakli su se Aleksa Avramović sa 20 i