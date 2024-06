Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa, ostao bez prvog mesta na ATP listi

Najbolji teniser sveta Novak Đoković odustao je od takmičenja na Rolan Garosu zbog povrede desnog kolena, saopštili su organizatori i poželeli mu brz oporavak.

Đoković je trebalo 5. juna da igra meč četvrtfinala protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury. Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024 Đoković će, zbog toga, ostati bez prvog mesta na ATP listi. Izvor: Insajder