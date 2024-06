Alkaras preko Cicipasa do polufinala Rolan Garosa

U polufinalu Alkaras će igrati protiv drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera

Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u polufinale Rolan Garosa, pošto je večeras posle tri seta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 7:6(3), 6:4. On je do pobede nad devetim igračem na ATP listi stigao posle dva sata i 18 minuta. Alkaras je do prednosti u setovima stigao brejkovima u prvom i dvetom gemu prvog seta. U drugom setu viđen je po jedan brejk na obe strane, i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je slavio Alkaras sa 7:3 i stigao do