Crvenoj zvezdi pobeda 20:0 i titula

Drugi meč finalne serije plej-ofa Superlige između košarkaša Partizana i Crvene zvezde prekinut je sinoć i biće registrovan službenim rezultatom u korist crveno-belih 20:0.

To znači da je Zvezda slavila u seriji 2:0 i odbranila titulu prvaka Srbije. Do prekida je došlo nakon brojnih uvreda sa tribina, a zatim i gađanja košarkaša Zvezde tvrdim predmetima. Košarkaši Zvezde napustili su teren zbog uvreda koje su upućene sa tribina Milošu Teodosiću, Nemanji Nedoviću, Nebojši Čoviću i njihovim porodicama. Prilikom napuštanja Partizan je vodio 57:45, do kraja treće četvrtine je ostalo sedam minuta i 54 sekunde. Kasnije su teren napustile