Generalna proba pred premijeru s Englezima

Duel sa selekcijom Švedske (18 časova) veoma je važan za nas, posebno sa psihološkog aspekta uoči početka evropskog prvenstva. – Srbija stiže na svečani oproštaj Ibrahimovića. – Stojković: Zlatan je jedan od najboljih igrača u istoriji fudbala

Srbija, a sa njom još dvadeset i tri selekcije, učesnice ovogodišnjeg šampionata Evrope u Nemačkoj, broje dane do početka borbe za najprestižniji pehar u reprezentativnom fudbalu. Do starta velikog događaja ostalo je još šest dana a do tada svaka selekcija će na svoj način pokušati da tempira formu za ovaj veliki sportski događaj. Spremajući se za povratak na veliku scenu, i to bezmalo posle četvrt veka, fudbaleri Srbije su juče iz Beča, nakon mini-priprema u tom