Teško da će Đoković na Vimbldon: Oglasio se hirurg koji je operisao Novaka u Parizu

Najbolji srpski teniser i treći reket sveta Novak Đoković verovatno neće igrati na Vimbldonu.

Da je to ne baš realan scenario piše francuski L’Ekip pozivajući se na reči lekara Antoana Geromete koji je operisao Đokovića. Novak je povredio koleno i stradao mu je meniskus tokom meča sa Fransiskom Serundolom. Srpski igrač se više puta tokom turnira na Rolan Garosu žalio na kvalitet podloge, tražio je da se više čisti i kad se to nije desilo, došlo je do povrede. Odmah je u Parizu u klinici Ramze Sante odradio operaciju na preporuku Nikole Karabatića, slavnog