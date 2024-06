"Luka, gde je lopta": Maestralan potez Dončića (video)

Sjajni potezi Luke Dončića mala su uteha Dalasu koji je poražen i u drugom susretu sa Bostonom (105:98) u velikom finalu NBA lige.

Foto: Profimedia Dončić je ponovo bio najbolji na parketu, iako je pred meč bio pod znakom pitanja zbog povrede. Slovenac je upisao tripl-dabl sa 32 poena, 11 skokova i 11 asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno njegovim saigračima. Osim što je bio statistički najbolji, u njegovoj je režiji bio i najbolji potez u "TD garden" dvorani. This Luka Dončić no-look pass to Derrick Jones Jr 🤯 pic.twitter.com/fpNdp35GjL — Landon Thomas (@sixfivelando) June 10, 2024 Dončić