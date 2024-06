Momci, neka vam je sa srećom: Orlovi poleteli na Evropsko prvenstvo prvi put nakon 24 godine! (video)

Tačno u 17 časova uputili su se put Minhena, odakle će biti prebačeni u Augzburg Fudbaleri Srbije u nedelju protiv Engleske igraju svoj prvi meč na Evropskom prvenstvu, a ovog utorka su se zajedno za stručnim štabom i ostalim osobljem uputili u Nemačku.

Ispred Sportskog centra u Staroj Pazovi obeležen je polazak u pohod na što bolji plasman, što možete videti i na fotografiji koja je objavljena na zvaničnoj stranici FSS-a. A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) Potom, Orlovi su se uputili ka aerodromu „Nikola Tesla„, odakle će poleteti tačno u 17.00 put Minhena. 🔜 #EURO2024 pic.twitter.com/ww0nibUJUT — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) June 11, 2024 Po sletanju u