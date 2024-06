Zvanično - "Nevidljivi" Pantić napustio Partizan, već obukao dres novog kluba!

Bio je Danilo Pantić deo Partizana od leta 2021. godine kada se vratio u Humsku iz Čukaričkog, ali u drugom mandatu u crno-belom dresu nije ostavio veliki trag, naprotiv.

Pantić je prošle sezone odigrao samo tri utakmice za Partizan, poslednju još prošlog avgusta i od tada ga nismo videli na terenu. Vezisti rođenom 1996. godine u Rumi istekao je ugovor sa crno-belima, a on će karijeru nastaviti u slovačkom Spartaku iz Trnave u kojem je već promovisan. A post shared by FC Spartak Trnava - official (@spartak_sk) Slovaci su se prilikom promocije Pantića pohvalili da je njihov novi igrač između ostalog igrao i za engleski Čelsi. Očekuje