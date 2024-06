Pikford: Uživamo u tome što smo favoriti

Golman reprezentacije Engleske Džordan Pikford rekao je da je svestan da je njegov tim favorit na Evropskom prvenstvu. „Oseti pobedu“ Engleska će svoj prvi meč na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu odigrati protiv selekcije Srbije, ali tu utakmicu dočekuje sa problemima u odbrani.

Hari Megvajer je otpao zbog povrede, a male probleme ima i Džon Stons. „To ne utiče na nas. Ima dosta momaka sa kojima sam igrao. Svako ko je u reprezentaciji Engleske je tu sa razlogom. Svi se bore za svoje mesto, spremni smo“, rekao je Pikford. On se potom osvrnuo na Stounsa. „Trenirao je punim intenzitetom. Sa Stounsom se sećam da sam igrao u Nemačkoj na turniru za igrače do 19 godina. On je dugo vrhunski igrač, jedan od najboljih štopera na svetu“. Engleska je