Tuča u Gelzenkirhenu - Albanci napali srpske navijače, Skaj sport: Englezi nisu uključeni (VIDEO)

Grupa albanskih navijača napala je danas pristalice Srbije u blizini centra Gelzenkirhena, prenose pojedini nemački i britanski mediji.

Navijači Srbije okupljaju se u Gelzenkirhenu uoči meča prvog kola grupe C na Evropskom prvenstvu protiv Engleske. Nemački Bild navodi da su pristalice albanske fudbalske reprezentacije napale navijače Srbije u bašti jednog restorana u Gelzenkirhenu. Albanski navijači su gađali Srbe stolicama, flašama i stolovima, a onda su se razbežali pre dolaska policije. Albanian fans also clashed with Serbian and English fans in Germany. 👀 pic.twitter.com/7dC2b0aulU — Football