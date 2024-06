Problem za Francuze: Mbape i definitivno polomio nos, moraće na operaciju! (foto)

Očekuje se da na narednim mečevima nastupi sa maskom na licu Fudbaleri Francuske savladali su reprezentaciju Austrije u prvom kolu EURA Grupe D sa 1:0, a meč je pomalo ostao u senci povrede Kilijana Mbapea, najboljeg igrača Francuske.

On prilikom jednog duela sa igračem Austrije polomio nos i moraće da bude podvrgnut operaciji. 🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “Yes, Kylian Mbappé has probably broken his nose”, told TF1. In that case, Mbappé would wear a mask for the rest of the Euros. pic.twitter.com/5dLrACmpNS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024 Didije Dešan je posle utakmice kazao da situacija nije dobra i da je Mbape verovatno polomio nos, nakon čega je stigla i potvrda od Fudbalskog