Gde ima tu se i rasipa: Ludi tiket Konora Mekgregora

Konor Mekgregor "pohvalio" se na društvenim mrežama tiketom koji je uplatio pred početak Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Mnogo nade Mekgregor polaže u svog drugara, napadača Portugalije, Kristijana Ronalda.

Uplatio je čak 60.000 dolara na opkladu da će upravo Ronaldo biti najbolji strelac šampionata u Nemačkoj. Ronaldo je u utorak na meču protiv Češke (2:1) postao prvi igrač koji je zaigrao na šest šampionata Evrope. Na prethodnih pet postigao je ukupno 14 golova, ali se u prvom duelu ove godine nije upisao u strelce. Brojni su komentari Megregorovih navijača da je bacio novac. Šta vi mislite? 60 G’s on @Cristiano to retain his Euro Golden Boot. Siuuu!