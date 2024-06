Tadić brutalan posle eliminacije Srbije! Ako progovorim, biće da sam ubio čoveka

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić je bio utučen nakon ispadanja sa Evropskog prvenstva.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ Nakon remija sa Dancima je ponovo dobio pitanje da prokomentariše to što nije počeo meč. - Ovaj... Pa dobro, ne znam šta bih rekao. Mislim, ako kažem nešto iskreno, onda ispade da si ubio čoveka. Najbolje da ništa ne pričam, jer eto, niko ne razume šta sam hteo da kažem, nije to poenta, nije poenta Dušan Tadić, najbitnije je zajedništvo, momci, to je najbitnije, ali kao jedan od lidera naravno da želiš da preuzmeš odgovornost, da si