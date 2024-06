Topić izabran na NBA draftu: Srbin kao 12. pik ide tamo gde niko nije mogao da predpostavi! (video)

Topić će naredne godine igrati u NBA ligi Talentovani srpski košarkaš Nikola Topić izabran je na ovogodišnjem NBA draftu kao 12. pik i odlazi put Oklahoma siti Tandera, tima koji je ove sezone bio prvi na Zapadu.

Još od početka sezone bilo je jasno da će Nikola Topić biti visoko kotiran na draftu, zahvaljujući impresivnim partijama u ABA ligi. Predviđalo se da će biti među prvih pet pikova, ali povrede su ga udaljile od tog mesta. Uprkos tome, Oklahoma siti Tander je odlučila da rizikuje i izabere ga. Topić je bio pozvan u „zelenu sobu“ na dan drafta, što je signaliziralo da će biti visoko rangiran, što se na kraju i potvrdilo. With the 12th pick in the 2024 NBA Draft, the