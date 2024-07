Bravo, miomire: Kecmanović pobedom startovao na Vimbldonu

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović odlično je počeo učešće na Vimbldonu. On je u prvom kolu bio bolji od Indijca Sumita Nagala sa 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

Idealno je 52. na ATP listi počeo meč. Napravio je dva brejka i ekspresno stigao do 4:0, a potom i do vođstva u setovima. Trenutno 73. igrač planete je prvi put rivalu oduzeo servis na startu drugog dela susreta. Ipak, odgovorio je Beograđanin već u narednom gemu. Igrači su nakon toga čuvali servis sve do osmog gema kada je Nagal opet napravio brejk i potom poravnao rezultat. To nije obeshrabrilo Kecmanovića koji je dominantno odigrao naredna dva