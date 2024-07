Švajcarski medij izražava sumnju da je Novak operisan

Pre tri nedelje Novak Đoković morao je da operiše meniskus i povuče se sa Rolan Garosa, a sada je već na terenu zbog čega je još jednom pokazao koliko je impresivan.

Međutim, ponovo ima onih koji njegove neverovatne sposobnosti žele da umanje, a sada su to švajcarski mediji koji sumnjaju u to da je srpski as operisan. „Čudesno izlečenje Novaka Đokovića – sada i Srbija ima koleno nacije“, naslov je teksta „Noje Cirhe cajtunga“, švajcarskog medija, u kom se preispituje činjenica da je Novak operisan. Na samom početku teksta autor direktno postavlja pitanje: „Da li je zaista operisan ili je sve samo blef?“. Najbolji teniser svih