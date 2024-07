Novak uz dosta muka ide u 3. Kolo Vimbldona: Britanac ozbiljno namučio Đokovića! (video)

Treba istaći Firnija i njegovu sjajnu partiju Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona.

On je savladao Britanca Džejkoba Firnlija nakon tri borbe – 3:1 (6:3, 6:4, 5:7, 7:5) Djokovic beats Fearnley 6-3 6-4 5-7 7-5 at Wimbledon Novak is now 18-1 in 2nd round Wimbledon matches for his career. The last time he lost a 2nd round match here was in 2008 to Marat Safin. 16 years ago. Let that sink in. 🇷🇸 pic.twitter.com/ot1G7HwWZc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2024 Novak je nešto sporije otvorio ovaj meč, što je momak, koji je bio potpuni