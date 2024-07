Oskar u Bajernu

Nemački košarkaški reprezentativac Oskar da Silva potpisao ugovor sa Bavarcima

Nemački košarkaški reprezentativac Oskar da Silva potpisao je ugovor sa Bajernom do juna 2027. godine, saopštio je danas klub iz Minhena. Da Silva (25) je prethodne dve sezone igrao za Barselonu. On je prošle sezone u Evroligi za katalonski klub prosečno postizao 5,1 poen i imao je 2,9 skokova po utakmici. Oskar je pre Barselone igrao za Albu i Ludvigsburg. On je prvo pojačanje Bajerna u letnjem prelaznom roku.