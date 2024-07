Grci razbili Sloveniju u pireju: Dončić i ekipa doživeli debakl i ostali bez Olimpijskih igara!

Dominacija Grka Košarkaši Grčke ubedljivo su savladali reprezentaciju Slovenije i plasirali se u finale kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre u Parizu – 98:68 Već posle prve četvrtine se ovde videlo ko će odneti pobedu, pošto su Grci nakon uvodnih deset minuta imali prednost od 18 poena.

One win away from a return to the Olympics for the first time since 2008 🇬🇷 #FIBAOQT pic.twitter.com/Gkuu55XUAR — FIBA (@FIBA) July 6, 2024 Do kraja utakmice Grci su samo uvećavali prednost i na kraju slavili sa velikih 30 poena razlike. Tomas Vokap je sa 19 poena, 6 skokova i dve asistencije bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi, a pratili su ga Toliopulos sa 17, Adetokumbo sa 13, Mitoglu sa 11, Kalates koji je uz devet poena dodao i 11 asistencija. Kod Slovenaca