Nemci ispali sa EURO, onda su došli englezi i krenuli da provociraju! Nastala je opšta tuča, pogledajte kako su se makljali! Video

Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva pošto su nakon triler završnice savladali domaćina Nemačku rezultatom 2:1.

To je svakako veliki šok za navijače Nemačke, kojima je ova eliminacija teško pala. Nakon utakmice, razočarani navijači Nemačke naleteli su na Engleze, koji su ih provocirali da bi se potom i pobili na ulici. Tuča nije dugo trajala, sve se brzo smirilo a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: 🚨 Germans have clashed with England fans following their elimination from #EURO2024 😲 pic.twitter.com/jaNTuXjlGJ — Mail Sport (@MailSport) July 5, 2024