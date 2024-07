Šokantan poraz brazila posle penala! Urugvaj završio meč sa igračem manje i prošao u polufinale!

Reprezentacija Urugvaja je priredila veliko iznenađenje na pošto je u četvrtfinalu Kopa Amerike izbacila Brazil.

Nakon nešto više od 90 minuta igre u Las Vegasu rezultat je bio 0:0, a Urugvajci su do pobede stigli boljim izvođenjem penala (4:2). Brazil je imao odličnu situaciju da u završnici dođe do prednosti i gola za plasman među četiri najbolje reprezentacije pošto je igrao sa igračem više od 74. minuta kada je Nahitan Nandez dobio crveni karton. Selektor Dorival Žunior je sve izmene ostavio za samu završnicu, pa je od 81. do 87. minuta ubacio petoricu novih fudbalera na