VIDEO Masovna tuča navijača, užas na ulicama: Besni Turci se makljali s Holanđanima u Berlinu, Hagu i Ajndhovenu

Fudbalska reprezentacija Holandije eliminisala je Tursku u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

I baš tamo je došlo do opšte tuče grupa navijača tih selekcija, kada se sve završilo. Turska je vodila golom Sameta Akajdina na asistenciju Arde Gulera od 35. minuta, ali je Holandija preokrenula pogotkom Štefana De Fraja u 70. i autogolom Merta Muldura u 76. minutu. Muldur je bio odmah uz Kodija Gakpa, pa je isprva bilo teško oceniti ko je zapravo poslao loptu u mrežu Merta Gunoka. 🚨SCENES🚨 turks 🧌🇹🇷 have started attacking locals in Eindhoven after the match