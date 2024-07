Evo zašto je Novak “svirao violinu” na kraju meča

„To je bilo za Taru! Moja Tara svira violinu već neko vreme, šest meseci, i to je bio naš dogovor da ću tako da proslavim“, otkrio je Novak Đoković u razgovoru sa srpskim medijima posle pobede u četiri seta nad Aleksejem Popirinom u trećem kolu Vimbldona.

Tokom meča žestoko, posle lagano uz violinu, neka to bude kontrast za pobede. Nadovezujući se, srpski novinari pitali su Novaka koje su mu još proslave sportista zanimljiva: „(Jusein) Bolt! Ronaldo i ono ’sui’, sviđa mi se i Agasijevo mahanje sa poljupcem i kada se pokloni. Guga na Rolan Garosu sa srcem, Conga je imao onaj zanimljivi fudbalski, ima interesantnih… Belingem, ono jednostavno raširi ruke, Alkaraz je to uradio, to sam i ja uradio na Rolan Garosu.