Orlovi dočekali Portoriko, Litvanija propušta Igre (video)

San Huan dao poslednjeg učesnika Olimpijskih Igara u Parizu

Iza ponoći reprezentacija Srbije saznala je rivala u Parizu (prvi deo turnira igra se u Lilu), a svet poslednjeg učesnika muškog košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama. U finalu kvalifikacionog turnira u San Huanu pred 13.504 navijača je domaći Portoriko pobedio Litvaniju 79.68 (19:19, 20:16, 23:15, 17:18) i ponovo se posle 2004. našao na Igrama. Na poluvremenu +4, posle trojke Alvarada u 24. minutu dvocifeni plus - 50:39. Do kraja je Portoriko lako čuvao plus