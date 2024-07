Britanci udarili na svoje: „Idioti su izviždali Novaka Đokovića!“ (video)

I Britanac nekad da stane na Novakovu stranu… Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona! On je u polufinalu savladao Lorenca Musetija u tri seta – 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.

To znači da ćemo gledati reprizu prošlogodišnjeg finala između Đokovića i Alkaraza. Novak je i ovu pobedu proslavio na sada već prepoznatljiv način. Njegov reket postao je „violina“. Takođe, imao je i gestikuaciju ka publici koja mu je zviždala. Pokazivajući rukama kao da briše suze „jel plačete“. Novak Djokovic played a sad violin for the primitive Wimbledon crowd tonight after winning and reaching the final of the biggest tennis Grand Slam. No one can stop this