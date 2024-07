Đoković se oglasio pred finale sa Alkarazom: „Još jedan, vidimo se sutra“ (VIDEO)

Novak Đoković, koji će u nedelju (15.00) igrati protiv Karlosa Alkaraza u finalu Vimbldona, oglasio se na društvenim mrežama pred ovaj meč. „Još jedan… Vidimo se sutra“, napisao je srpski teniser i uz to objavio video u kom se nalazi retrospektiva celog turnira. One more. See you tomorrow, #NoleFam pic.twitter.com/QKpCv0yP86 — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 13, 2024 Đoković će se protiv Španca boriti za osmi trofej na londonskoj travi, a ukupno 25. grend slem u