Navijač prosuo čips u lice Tadeja Pogačara, Slovenac mirno nastavio da vozi do pobede (VIDEO)

Jedan od navijača prosuo je čips iz kesice u lice slovenačkog bicikliste Tadeja Pogačara tokom današnje brdske etape Tur d‘Fransa.

To se dogodilo dva kilometra pre cilja, ali Slovenac nije reagovao i u istom ritmu nastavio je da vozi ka trijumfu, 13. u karijeri na najpoznatijoj biciklističkoj trci na svetu. WTF IS THIS?! Some bloke just chucked a bag of crisps into Tadej Pogacar’s face at 2km to go. #tdf2024 #OnYerBikePod @writebikerepeat pic.twitter.com/ji8ppnp8ds — Sanny Rudravajhala (@Sanny_Rudra) July 13, 2024 Pogačar je pobedom u 14. etapi povećao prednost u generalnom plasmanu u odnosu