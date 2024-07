Vreme je za spektakl: Đoković u finalu Vimbldona protiv Alkaraza za istoriju i 25. grend slem titulu!

Meč između Đokovića i Alkaraza na programu je od 15 časova, na Centralnom terenu Vimbldona Došlo je vreme za veliko finale Vimbldona, gde će se sastati naš Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, i mladi Karlos Alkaraz, koji ima priliku da odbrani svoju titulu na ovom Grend slem turniru.

Ko bi mogao i da pretpostavi pre nešto više od mesec dana da će se sve ovako odvijati. Od operacije u Parizu, do nastupa u Londonu. I ne samo nastupa, već prolaska do finala i završne borbe sa Karlosom Alkarazom. CARLOS ALCARAZ FACES NOVAK DJOKOVIC IN A REMATCH OF LAST YEAR’S WIMBLEDON FINAL 🔥 WHO YOU GOT? 🍿 pic.twitter.com/nlAAXWOKqx — Bleacher Report (@BleacherReport) July 12, 2024 Kako je turnir odmicao, Novak je podizao formu, bruseći je baš kako treba – da