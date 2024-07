Skandal na Kopa Amerika, ali „prevara“ nije upalila (VIDEO)

Reprezentacija Urugvaja osvojila je treće mesto na Kopa Amerika savladavši selekciju Kanade posle izvođenja jedanaesteraca.

Posle 90 minuta igre rezultat je bio 2:2, a Južnoamerikanci su u „penal ruletu“ bili nepogrešivi, iako je golman Kanade Dejn Sent Kler na sve načine pokušavao da ih dekocentriše. Upravo jedan detalj kod izvođenja jedanaesteraca izazvao je veliku pažnju, a u središtu skandala našao se kanadski čuvar mreže. Nakon što se završila prva serija i oba izvođača postigla golove, venecuelanski sudija je dotrčao do Sent Klera i pokazao mu žuti karton. U prvom trenutku nije