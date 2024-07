Đoković prihvatio smehotresno pitanje o Alkarazovoj šampionskoj igri u finalu Vimbldona: Baš je bio napaljen (VIDEO)

Pošto je i drugu godinu uzastopce primio utešni trofej iz ruku Kejt Midlton, princeza od Velsa, zaštitinice Vimbldona, Novak Đoković je stao pred mikrofon nekadašnje britanske teniserke Anabel Kroft da sa terena da svoje utiske pred krcatim Centralnim kortom.

Prvo pitanje je izazvalo smehotres u publici: „Alkaraz je definitivno bio vrlo napaljen (very hot) danas“. „Baš je bio napaljen“, nasmejao je i Đoković gledalište, dok se i šampionu, koji je pobedio sa 6:2, 6:2, 7:6 (7:4), lice razvuklo u osmeh. „He was definitely very hot today“ 🔥 Novak Djokovic recognised how special Carlos Alcaraz was today on Centre Court 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/zVXFSg64pd — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024 „Nije rezultat koji sam