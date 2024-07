Posle izgubljenog finala na vimbldonu Đokoviću podeljene emocije

Do pre tri nedelje nije ni razmišljao o nastupu u Londonu, da bi stigao skroz do finala Vimbldona i u njemu bio poražen od Karlosa Alkaraza sa maksimalnih 3:0. Pobedniku kakav je, takav rezultat veoma teško pada, ali srpski teniser Novak Đoković mora da bude zadovoljan zbog toga što je neposredno posle operacije bio nadomak čuda. Od štaka do trofeja za tri nedelje falilo je malo – to malo bio je nepremostivi Alkaraz.

– Nastavljam dalje, nameravam da igram na Olimpijskim igrama, nadam se da ću se boriti za medalju – rekao je Novak posle meča. – Druga podloga, tamo sam se povredio… Da vidimo kako ću se osećati mentalno i fizički, nadam se da ću uspeti da nađem svoj pravi tenis. Uradiću sve da dođem do finala Olimpijskih igara. A, što se tiče Vimbldona, nemam ograničenja u glavi, želeo bih da igram još ovde, vratiću se – bio je jasan. Nekada Federer i Nadal, sada Alkaraz i Siner.