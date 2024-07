Optinih idealnih 11 Eura: Pet Španaca, samo jedan Englez

Agencija Opta izabrala je najbolji tim Evropskog prvenstva, a očekivano u njemu dominiraju Španci. www.winnerbet.rs – registruj se i oseti pobedu! Iz redova novih evropskih šampiona našlo se čak pet igrača u najboljih 11.

Četiri od pet mesta u veznom redu zauzimaju Španci (Fabijan Ruiz, Jamal, Olmo i Vilijams). Tu jedino fali Rodri koji je od strane UEFA izabran za najboljeg igrača turnira. Što se tiče Engleza, novih/starih vicešampiona Evrope, jedini predstavnik u idealnom timu je defanzivac Guehi. Ovo je idealni tim koji je izabrao kompjuter Opta: Mamardašvili – Akanđi, Guehi, Kimih, Kukurelja – Fabijan Ruiz, Kros, Jamal, Olmo, Vilijams – Gakpo.