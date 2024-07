Pivaš iz Jedinstva iz Uba prešao u Njukasl

Srpski fudbaler Miodrag Pivaš (19) novi je igrač Njukasla, u koji dolazi iz Jedinstva iz Uba, objavio je danas klub iz Engleske.Pivaš, koji igra na poziciji štopera i defanzivnog veznog, za jedinstvo je odigrao 18 ustakmica u prošloj sezoni, u kojoj je tim iz Uba izborio plasman u Super ligu Srbije.

Nastupao je i za reprezentaciju Srbije do 17 godina. Mladi Novosađanin je karijeru započeo u austrijskim regionalnim ligama, igrajući za Sizenhajm i Gredig, dok je u tim iz Uba stigao 2023. godine. Pivaš je za klupski sajt naveo da je zaista neverovatno to što je postao deo kluba poput Njukasla, kao i da jedva čeka da počne. „Vidim da se mladi igrači veoma dobro razvijaju ovde i ja bih voleo to isto – da napredujem i da dođem do prvog tima Njukasla“, kazao je Pivaš.