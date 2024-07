„Budite se“: Oglasio se košarkaš Partizana nakon tripl-dabla protiv Amerikanaca – Samo sam znatiželjan!

Oglasio se Karlik Džons Reprezentacija Južnog Sudana bila je nadomak prave senzacije i pobede nad reprezentacijom SAD-a.

Izgubili su u poslednjim sekundama košem Lebrona Džejmsa, ali to nikako ne menja utisak koji su ostavili momci protiv kojih će se sastati i naša reprezentacija na Olimpijskim igrama. Najbolji u timu afričke zemlje bio je Karlik Džons, jedno od pojačanja Partizana za nadolazeću sezonu. On je uspeo da ostvari tripl-dabl sa 15 poena i po 11 skokova i asistencija. Carlik did it all last night! 🇸🇸 pic.twitter.com/IwdFrCpn77 — South Sudan Basketball (@SSBFed) July 21,