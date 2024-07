Rafael Nadal ostao bez pehara: Kralj šljake lagano poražen u finalu Baštada!

Nije uspeo do prve titule u poslednje 2 godine. Rafael Nadal izgubio je finale ATP turnria serije 250 u švedskog Baštadu. Najbolji igrač na zemlji svih vremena ostao je poražen u meču za pehar od strane portugalskog prvog reketa Nuna Boržesa 2:0 u setovima. 🏆 Ladies & gentlemen This years Nordea Open champion is Nuno Borges💙 #nordeaopen #båstad #tennis #atp 📸 @liljasinstagram pic.twitter.com/tTyR1tiL35 — Nordea Open (@NordeaOpen) July 21, 2024 Nadal je poražen