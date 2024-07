Francuz šokirao Zvereva i publiku: „Briga me, pobedio sam“

Francuz Artur Fis ostvario je jedan od najvećih uspeha u karijeri osvajanjem titule na turniru serije 500 u Hamburu.

Dvadesetogodišnji teniser, trenutno 28. na ATP listi, u finalu je savladao četvrtog igrača sveta Aleksandera Zvereva rezultatom 2-1, po setovima 6:3, 3:6, 7:6 (1) za nešto više od tri i po časa igre. I uspeo je da razljuti i protivnika i publiku zbog jednog poteza… „Uradio sam sve da dobijem ovaj meč. Uhvatili su me grčevi na 5:5 u trećem setu. Grčevi, zato sam probao servis ispod ruke. Publika je to loše podnela. Briga me. Pobedio sam. I to je to,” rekao je Fis.