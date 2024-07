Sada i zvanično: Ognjen Dobrić je novi/stari igrač Crvene zvezde

Ognjen Dobrić se vratio u Crvenu zvezdu, potvrdio je klub.

ABA liga/Emilija Jovanović Dobrić je nosio crveno-beli dres u periodu od 2016. pa sve do prošle godine kada je otišao u Virtus. U italijanskoj ekipi u Evroligi prosečno je beležio 7,2, poena, 1,9 skokova, 0,9 asistencija i 0,6 ukradenih lopti uz indeks korisnosti 6. Ja sam godine proveo sa tobom… sad sam opet tu i biću uvek s’ tobom! 🔴⚪️ He is coming home 🏠 🐍 #kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica | @EuroLeague pic.twitter.com/6F6qZwVAcB — KK Crvena zvezda