Kvalifikacije za Ligu šampiona: Ubedljiv poraz Partizana od kijevskog Dinama

BBC News pre 3 sata | Predrag Vujić - BBC na

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock Saldanja je dao oba gola za Partizan protiv kijevskog dinama. Prvi je dao iz penala, izvevši takozvanu 'panenku'

Sedam godina Partizan nije imao priliku da igra u kvalifikacijama za Ligu šampiona, 14 godina je prošlo otkako je igrao u grupnoj fazi najjačeg evropskog takmičenja, a po svemu sudeći neće ni ove.

Vicešampion Srbije pretrpeo je ubedljiv, sramotni poraz od kijevskog Dinama 6:2 u poljskom Lublinu, gde je ukrajinski klub domaćin, i nerealno je očekivati da će crno-beli za osam dana u revanšu u Beogradu napraviti čudo.

Ne samo da godinama igra sporednu ulogu u srpskom prvenstvu, nego je Partizan i u Evropi postao klub kojem protivnici bez problema mogu da daju pet, šest golova.

Prošle sezone bio je to danski Nordsjeland (5:0 u kvalifikacijama za Ligu konferencije), ove kijevski Dinamo, a umeli su crno-beli i ranije u istoriji da prime pet komada od raznih protivnika, recimo Slavija iz Praga, Kroacija (Dinamo) iz Zagreba, bečki Rapid ili izraelski Makabi Petah Tikva.

Ovaj poraz od kijevskog Dinama u rangu je onog od pre 40 godina, kada je Partizan izgubio od Kvins Park Rendžersa identičnim rezultatom - 2:6.

Beogradski klub se doveo u situaciju da postane želja protivnika na žrebu, gotovo kao da je klub iz Andore ili nekih sličnih nerazvijenih fudbalskih sredina.

Aleksandar Stanojević, trener Partizana, sumirao je sve u par rečenica:

„Pokazali su koliko su ispred nas u brzini i svim elementima fudbalske igre. Ovo nam je pokazatelj gde smo u odnosu na Ligu šampiona, daleko smo.

„Ozbiljnim ekipama se ne dešava da prime tri gola za pet minuta, to je totalno preokrenulo utakmicu. Pokušali smo da se vratimo, ali su nas slomili brzinom i igrom".

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock Aleksandar Karavajev (Dinamo) i Aldo Kalulu (Partizan) u borbi za loptu

Partizanu nikako ne leže ukrajinski timovi, a pogotovo kijevski Dinamo sa kojim je u istoriji igrao četiri puta i ne zna za pobedu.

Iako je Partizan poveo protiv Dinama, sve se raspalo u poslednjih pet minuta prvog poluvremena.

Partizan je došao u vođstvo u 22. minutu golom Mateusa Saldanje, koji je izveo čuvenu 'panenku' iz penala, ali je Dinamo golovima Mikole Šaparenka, Vladimira Braška i Aleksandra Karavajeva (od 41. do 45+1. minuta), Vladislava Kabajeva u 55., Denisa Popova u 83. i Pihaljonoka u 90+2. minutu, ostvario rezultat koji ih je doveo na korak od 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, gde ih čeka Glazgov Rendžers.

Brazilac Saldanja, koji će ostati do kraja evropskog kvalifikacionog ciklusa (ma koje takmičenje bilo), dao je još jedan gol u 66. minutu, tek toliko da nada ostane da tinja bar još do 31. jula, mada je to nemoguća misija.

Na tribinama stadiona u Lublinu bilo je nekoliko hiljada ljudi, najvatrenijih pristalica Dinama nije bilo, a nije ni bilo gostujućih navijača, jer su se klubovi unapred napravili takav dogovor.

U revanšu u Beogradu za sedam dana neće biti nikog na tribinama, osim službenih lica i novinara, jer je Partizan pod ranijom kaznom Evropske fudbalske unije (UEFA), a Ukrajinci, iako mogu da dođu, odlučili su da ne vode navijače.

Promaja u odbrani Partizana

Partizan godinama ne zna za titulu u Srbiji, muči se finansijski, navijači su ljuti na upravu i traže promene, a sve se to odražava i na teren.

Ili je ono što se dešava na terenu odraz celokupne atmosfere oko kluba.

Povratak Aleksandra Stanojevića na trenersku klupu Partizana pred novu sezonu, čoveka koji je crno-bele 2010. godine odveo u grupnu fazu Lige šampiona, ulio je malu dozu optimizma u sumorna dešavanja beogradskog kluba.

Ali je i njegov početak u Evropi bio krah.

Partizan je prošle sezone ispao iz Lige konferencije, najslabijeg evropskog takmičenja, još dok su se nosile majice sa kratkim rukavima.

Slična sudbina mu preti i ove.

Čak i da nekim čudom sustigne i prestigne prednost Dinama u revanšu, Partizan, objektivno, nema tim za Ligu šampiona.

A pitanje je i da li ima tim za Ligu Evrope, drugo po kvalitetu evropsko takmičenje, za koje će se boriti ako ispadne od kijevskog Dinama.

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock Aleksandar Stanojević

Iako je Stanojević izveo ofanzivni sastav u Lublinu, Partizan je u velikom delu meča igrao podređenu ulogu i osim tog penala i akcije iz koje je Saldanja grudima dao gol u drugom poluvremenu gotovo da nije napravio šansu.

Sa druge strane, golman Aleksandar Jovanović je i pre primljenih golova u nekoliko navrata spasavao crno-bele.

Neverovatne greške pravili su igrači Partizana u odbrani, a posebno je zapanjujući bio drugi gol Dinama kada dvojica fudbalera crno-belih nisu uspeli da izbace loptu iz šesnaesterca, a treći je to učinio tako da je poslao pravo na nogu Braška koji je matirao Jovanovića.

Ne samo da odbrana gotovo da nije postojala - a za to je kriv ceo tim - nego je Partizan igrao fudbal koji je galaksijama udaljen od modernog evropskog stila.

Igrači Dinama su uputili čak 22 udarca na gol Partizana (naspram samo četiri crno-belih), igrali su brže, trčali... sve ono što njihovi protivnici nisu.

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock Šaparenko je zadavao veliku glavobolju odbrani Partizana

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Politički govor trener kijevskog Dinama

Utakmica je imala političku uvertiru, a atmosferu je zakuvao trener Dinama Aleksandar Šovkokvski kritikom Partizana zbog odlaska u Moskvu i igranja pripremnih utakmica sa ruskim klubovima.

„Partizan je otišao na takozvani 'bratski turnir' u zemlju koja napada i ubija građane naše zemlje. Smatramo da su ovi postupci neprijateljski prema našem klubu i našoj zemlji", rekao je on uoči meča.

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock Trener Dinama Aleksandar Šovkovski je bio i odbornik u gradskoj skupštini Kijeva

Odgovorio mu je sportski direktor Partizana Miloš Vazura, izražavajući čuđenje nesportskim odnosom ukrajinskog kluba.

„Pitamo se samo šta smo mi to uradili Ukrajincima?!

„Naša država nije odustala od priznanja teritorijalne celovitosti pomenute zemlje, pa nam ovakav odnos nije najjasniji", izjavio je Vazura.

Dodao je i da se isto tako može postaviti pitanje „šta je to Ukrajina učinila povodom NATO agresije" na SR Jugoslaviju 1999. godine.

Wojciech Szubartowski/EPA-EFE/REX/Shutterstock Fudbaleri kijevskog Dinama uoči početka utakmice

Iako je trener Dinama rekao i da se njegovi igrači neće pozdraviti sa igračima srpskog kluba, ipak su to učinili na početku meča na stadionu u Lublinu, 600 kilometara zapadno od Kijeva.

Ogrnuti u ukrajinske zastave, fudbaleri Dinama su protivnicima umesto otvorenih šaka, ispružili pesnice, tek da ispoštuju obavezu i propise Evropske fudbalske unije (UEFA).

Igrači Partizana su posle blamaže samo otrčali u svlačionicu.

Pozdrava sa suparnicima nije bilo.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.24.2024)