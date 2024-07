Odbojkaši Srbije porazom od Francuske počeli Olimpijske igre

PARIZ – Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Francuske rezultatom 3:2 po setovima 23:25, 25:17, 25:17, 21:25, 14:6 u meču prvog kola grupe A na Olimpijskim igrama u Parizu.

Reprezentacija Francuske u prvom setu vodila 8:6, ali je Srbija napravila preokret i došla do 11:8. Od tog trenutka Srbija je sve vreme bila u prednosti da bi na kraju set osvojila rezultatom 25:23. Francuska je od početka do kraja drugog seta imala prednost. Pet puta je imala najveću prednost od osam razlike, kojom je na kraju završen drugi set. U trećem setu je bilo neizvesno do rezultata 17:15 za Francusku. Srbija je od tog trenutka do kraja seta osvojila dva