OI - Italijanke sigurno započele odobjkaški turnir

Odbojkašice Italijae savladale su Dominikansku Republiku 3:1 u prvom meču ženskog odbojkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu - po setovima 25:19, 24:26, 25:21, 25:18.

Dominikanke su se maksimalno potrudile da budu što konkurentnije Italijankama i to ih je dovelo do egala 1-1, kao i velike borbe u trećem setu. Italija je tek u završnici trećem seta uspela da dođe do osetnije prednosti od 20:17, zahvaljujući kojoj su povratili vođstvo. Na krilima te važne "male pobede" su uhvatile zalet u četvrtom setu i lako došle do prvog slavlja u grupi C. Paola Egonu je bila dominantna sa 25 poena u redovima Italije. Pratila je Ana Danesi sa