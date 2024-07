uživo (UŽIVO) Teniski klasik u Parizu: Novak Đoković protiv Rafaela Nadala

Teniski klasik, epizoda 60, glavni akteri Novak Đoković i Rafael Nadal.

Grad Pariz, Olimijske igre 2024, stadion "Filip Šatrije". Kao u dobra stara vremena, "rekete" će ukrsisiti Srbin i Španca, samo što je to danas umesto finala, to tek drugo kolo olimpijskog turnira. Paris, 2006: 20-year-old Nadal faces 19-year-old Djokovic for the very first time Paris, 2024: Back in the same city, 38-year-old Nadal faces 37-year-old Djokovic for a 60th time Timeless. pic.twitter.com/WCoFhW8ubd — Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2024 Ipak, to ne