Nestvarni Novak Đoković: Srbin neprikosnoven na Olimpijskim igrama

NOVAK Đoković hita ka prvom Olimpijskom zlatu. On je u meču drugog kola ubedljivo pobedio Rafaela Nadala sa 6:1, 6:4 i tako uradio nešto što pre njega niko nije uspeo.

FOTO: Tanjug/AP Srpski as postao je prvi koje je trijumfovao u 15 mečeva u pojedinačnoj konkurenciji na najvećoj planetarnoj smotri od kad se tenis vratio u olimpijski program u Seulu 1988. godine. 15 - Novak Djokovic is the first player to win 15 Men's Singles matches at the Olympics since tennis returned to the Summer Olympic program in Seoul 1988. Zeus. #Olympics #OlympicGames #Paris2024 | @Paris2024 @atptour pic.twitter.com/2VRLcnWCu5 — OptaAce (@OptaAce) July