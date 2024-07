''Šanse su 85-15 za Novaka!'' Poznati teniski trener ubeđen u trijumf Đokovića protiv Nadala na Olimpijskim igrama u Parizu

Trener Korentana Mutea Petar Popović smatra da je Đoković veliki favorit u duelu sa Rafaelom Nadalom.

Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI - Nadal je nikad slabiji i nikad sporiji… Kretanje mu je palo, čak i slabije udara, ali Rafa u Parizu je – Rafa. Ljudi rezonuju da bi trebalo to Nole da dobije… Ipak, i Nole je rovit. Jeste neverovatan rezultat igrati finale Vimbldona tri sedmice posle operacije (meniskusa), ali imao je žreb iz snova – ni on ne bi mogao tako da napravi… Nije imao velikih mečeva do finala, mada to čudno zvuči - rekao je Popović za Sport klub i dodao: -