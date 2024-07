Basket reprezentacija Srbije pobedila SAD na startu olimpijskog turnira

Basket 3×3 reprezentacija Srbije pobedila je ekipu SAD rezultatom 22:14 u utakmici prvog kola olimpijskog turnira.

U duelu timova koje su se sastale u finalu prošlog Svetskog prvenstva, Amerikanci su vodili sa 11:9, međutim, tada je srpski tim napravio veliki preokret i stigao do vođstva od 18:12. Ovo je bio četvrti međusobni susret ova dva tima, prvi na Olimpijskim igrama i treća pobeda Srbije. 🇷🇸 Serbia get the job done! 😤 💪 They get a MASSIVE victory in tonight’s marquee clash against team USA! 🔥 #3x3Basketball #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/KzgHl1Jh6N — 3×3 Basketball