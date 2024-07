Ognjen Dobrić najavio meč sa Portorikom: Jedno je papir, a teren nešto sasvim drugo

Ognjen Dobrić, bek košarkaške reprezentacije Srbije, rekao je u najavi meča drugog kola olimpijskog turnira protiv Portorika (sreda, 17.30) da su „orlovi“ kvalitetnija ekipa, ali da će to morati i da dokažu na terenu.

Ove dve reprezentacije često se sastaju na velikim takmičenjima, a poslednji put su igrale na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu. „Samim tim što su se plasirali iz kvalifikacione grupe sa Litvanijom i Italijom pokazuje da imaju kvalitet. To su pokazali kroz utakmice. Ne treba nikoga potcenjivati. Treba da odigramo maksimalno 40 minuta“, izjavio je Dobrić na konferenciji za medije pred utakmicu u Lilu. On je istakao dobre strane rivala iz kvalifikacione Grupe C,