Očajan start odveo u poraz, Srbiji bod protiv Amerikanki

Odbojkašice Srbije poražene su od selekcije SAD sa 3:2 (25:17, 25:20, 20:25, 14:25, 17:15), u 2. kolu olimpijskog turnira u Parizu.

Na taj način svetske šampionke su odložile plasman u četvrtfinale do meča protiv Kine, koji je na programu u nedelju, 4. avgusta od 17 časova. Prava je šteta što ekipa Đovanija Gvidetija nije ostvarila potpuni preokret, jer je od 0:2 stigla do izjednačenja, a potom i vođstva od 8:5 u petom setu. U završnici je, čini se, ponestalo i snage, pa su Amerikanke došle do meč lopti, ali su na kraju realizovale tek petu, i to posle greške srpskih odbojkašica. A prethodno je