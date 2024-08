Oglasila se Angelina Topić uz sliku povređene noge: Zaista sam verovala, ali na kraju nije bilo suđeno! (foto)

„Vidimo se uskoro, neću daleko“ Nažalost, Olimpijske igre za Angelinu Topić su završene.

Iako se srpska atletičarka plasirala u finale skoka uvis, ona na njemu neće nastupati zbog povrede i preloma zgloba. Prvo je predsednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović potvrdio da je došlo do preloma, da bi se potom oglasila i sama Angelina. Ona je na Instagram profilu objavila sliku polomljene noge u čizmi, te poruku kojom se obratila javnosti. – Nažalost, to bi bilo to od mog nastupa na ovim olimpijskim igrama. Snimak je pokazao da je ipak doslo do